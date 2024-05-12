Польша намерена сделать барьер на границе с Белоруссией "непроходимым"

На это планируется потратить почти $400 млн

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Польша потратит почти $400 млн, чтобы сделать барьер на границе с Белоруссией "непроходимым", сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в воскресенье в эфире новостного телеканала TVN24.

"На всей протяженности барьера (...) будет реализовано укрепление, разработанное Силезским технологическим институтом и нашими инженерами, чтобы сделать барьер непроходимым", - сказал замглавы Минобороны Польши.

Он отметил, что конструкция, возведенная предыдущим правительством, "во многом временное решение", которое могут преодолевать нелегальные мигранты с территории Белоруссии.

"Этот барьер должен быть эффективным, и это то, что сегодня делает польское государство, и мы выделим для этого огромные средства", - подчеркнул Томчик.

Он уточнил, что модернизация "обойдется примерно в 1,5 млрд злотых (порядка $374 млн - ИФ), и именно столько должно быть направлено, чтобы этот барьер действительно работал".

В 2022 году Польша возвела стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой на всей протяженности границы с Белоруссией, за исключением участка, проходящего по реке Буг.

Установка электронного барьера на сухопутном участке польско-белорусской границы завершилась летом 2023 года. Он включает в себя 11 контейнеров, в которые интегрированы электронные системы контроля, включая камеры ночного видения, тепловизорные камеры, десятки километров кабелей обнаружения.

В конце текущего года Польша планирует начать строительство электронного барьера на водном участке вдоль границы с Белоруссией.