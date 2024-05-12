Польша намерена сделать барьер на границе с Белоруссией "непроходимым"
На это планируется потратить почти $400 млн
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Польша потратит почти $400 млн, чтобы сделать барьер на границе с Белоруссией "непроходимым", сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в воскресенье в эфире новостного телеканала TVN24.
"На всей протяженности барьера (...) будет реализовано укрепление, разработанное Силезским технологическим институтом и нашими инженерами, чтобы сделать барьер непроходимым", - сказал замглавы Минобороны Польши.
Он отметил, что конструкция, возведенная предыдущим правительством, "во многом временное решение", которое могут преодолевать нелегальные мигранты с территории Белоруссии.
"Этот барьер должен быть эффективным, и это то, что сегодня делает польское государство, и мы выделим для этого огромные средства", - подчеркнул Томчик.
Он уточнил, что модернизация "обойдется примерно в 1,5 млрд злотых (порядка $374 млн - ИФ), и именно столько должно быть направлено, чтобы этот барьер действительно работал".
В 2022 году Польша возвела стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой на всей протяженности границы с Белоруссией, за исключением участка, проходящего по реке Буг.
Установка электронного барьера на сухопутном участке польско-белорусской границы завершилась летом 2023 года. Он включает в себя 11 контейнеров, в которые интегрированы электронные системы контроля, включая камеры ночного видения, тепловизорные камеры, десятки километров кабелей обнаружения.
В конце текущего года Польша планирует начать строительство электронного барьера на водном участке вдоль границы с Белоруссией.