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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:05

Минобороны Литвы анонсировало "крупнейшие в истории" натовские учения на Балтике

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Началась подготовка к масштабным учениям в Балтийском море BALTOPS 24, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны Литвы.

"В Клайпедском порту собираются участники учений BALTOPS 24 - более 30 военных кораблей союзников по НАТО, экипажи которых насчитывают более 4 тысяч моряков, морской пехоты, морской авиации и других специалистов военного флота", - говорится в сообщении.

"По масштабу это будут крупнейшие учения, когда-либо проводившиеся в Балтийском море, в которых примут участие около 9 тысяч солдат и другого личного состава, более 50 кораблей и более 80 самолетов из 20 стран НАТО. Впервые, хотя страна участвует в этих учениях с 1990 года, Швеция принимает участие в учениях как член НАТО, чье вступление в семью НАТО особенно укрепило военно-морскую мощь альянса в Балтийском море", - подчеркнули в литовском военном ведомстве.

Сообщается, что учения организуются Командованием ВМС США в Европе и Африке и 6-м флотом США, управление учениями будет обеспечивать штаб Военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО (STRIKFORNATO).

"Основная цель учений - дать союзникам возможность отработать меры реагирования на кризисные ситуации и обеспечить свободу судоходства и безопасность в Балтийском регионе", - говорится в сообщении.

4-7 июня пройдет морская координационная конференция учений BALTOPS 24, организованная Военно-морскими силами Литвы. В фазе активных действий на Балтийском море, с 7 по 20 июня, будут отработаны высадка морского десанта, огневая поддержка, противолодочная борьба, противовоздушная оборона, поиск и обеззараживание мин, действия надводных и подводных беспилотников и ряд других операций, информирует Минобороны Литвы.

НАТО Швеция Литва Балтийское море
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