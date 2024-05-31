Зарегистрирован первый кандидат на пост президента Ирана
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Первым зарегистрированным кандидатом на пост президента Ирана стал Али Лариджани.
Как сообщило официальное информационное агентство Исламской Республики Иран - ИРНА, бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани утром в пятницу зарегистрирован кандидатом на президентских выборах.
О начале регистрация кандидатов на президентских выборах объявил в четверг министр внутренних дел страны Ахмад Вахиди.
"Избирательный процесс продолжается пять дней для регистрации, семь дней для проверки квалификации и 14 дней для объявления кандидатов", - сказал глава МВД Ирана.
Бывший президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел и ряд других правительственных чиновников погибли в результате крушения вертолета 20 мая.
Согласно конституции Ирана, в случае смерти президента президентские выборы должны быть проведены в течение 50 дней.