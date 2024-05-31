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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Зарегистрирован первый кандидат на пост президента Ирана

Зарегистрирован первый кандидат на пост президента Ирана
Кандидат на пост президента Ирана Али Лариджани
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Первым зарегистрированным кандидатом на пост президента Ирана стал Али Лариджани.

Как сообщило официальное информационное агентство Исламской Республики Иран - ИРНА, бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани утром в пятницу зарегистрирован кандидатом на президентских выборах.

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О начале регистрация кандидатов на президентских выборах объявил в четверг министр внутренних дел страны Ахмад Вахиди.

"Избирательный процесс продолжается пять дней для регистрации, семь дней для проверки квалификации и 14 дней для объявления кандидатов", - сказал глава МВД Ирана.

Бывший президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел и ряд других правительственных чиновников погибли в результате крушения вертолета 20 мая.

Согласно конституции Ирана, в случае смерти президента президентские выборы должны быть проведены в течение 50 дней.

Иран Али Лариджани
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