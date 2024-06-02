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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:47

Ахмадинежад зарегистрировался для участия в выборах президента Ирана

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался для участия в президентских выборах, сообщает Associated Press.

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Агентство отмечает, что сама по себе регистрация на выборах не дает права на участие в них. Прежде Совет стражей Конституции Ирана должен официально одобрить список зарегистрированных кандидатов, допущенных до участия в выборах. Ожидается, что Совет стражей опубликует этот список 11 июня, и только после этого они смогут вступить в предвыборную гонку.

Ахмадинежад регистрировался на президентских выборах в 2017 и 2021 годах, однако Совет стражей не допускал его до участия.

Внеочередные президентские выборы намечены в Иране на 28 июня после гибели в авиакатастрофе иранского президента Ибрахима Раиси.

Иран Махмуд Ахмадинежад
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