Израиль заявил о готовности закрыть генконсульство Испании в Иерусалиме

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Израиль пригрозил Мадриду закрытием генерального консульства Испании в случае, если оно не будет следовать требованиям израильского МИД о прекращении предоставления услуг палестинцам, сообщает в пятницу EFE.

"Любые связи между испанским консульством в Иерусалиме и представителями палестинской администрации представляют угрозу национальной безопасности Израиля, и они будут полностью запрещены. Мы четко следуем инструкциям. Если будут нарушения, мы предпримем меры вплоть до закрытия консульства в Иерусалиме", - приводит агентство ответ главы внешнеполитического ведомства Израиля Исраэля Каца на вербальную ноту Испании, переданную израильским властям.

Он также обратил внимание на пропалестинские высказывания испанского вице-премьера Йоланды Диас, которые Кац назвал антисемитскими. "Израиль не оставит это без ответа", - подчеркнул глава израильского МИД.

Ранее EFE сообщало, что МИД Испании направил вербальную ноту правительству Израиля, отвергающую любые ограничения в отношении испанского генерального консульства в Иерусалиме.

Глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес заявил, что статус испанского консульства защищен международным правом и Венской конвенцией, и Израиль не может изменить его в одностороннем порядке.

"Существует обоюдность в гарантиях, привилегиях и иммунитетах между дипломатическими представительствами, исходя из этого наше правительство отвергло это решение и потребовало его отмены", - подчеркнул Альбарес.

В понедельник израильский МИД направил в генеральное консульство Испании в Иерусалиме дипломатическую ноту, запрещающую ему с 1 июня предоставлять услуги палестинцам с Западного берега реки Иордан.

Кроме того, МИД Израиля ввел запрет на "выполнение каких-либо консульских или иных функций за пределами Иерусалима без предварительного письменного согласия министерства".

Причиной запрета стало решение Испании признать независимость палестинского государства, "а также подстрекательские и полные ненависти антисемитские заявления, сделанные высокопоставленными испанскими официальными лицами".