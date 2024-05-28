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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Испания признала независимость Палестины

Испания признала независимость Палестины
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Правительство Испании во вторник высказалось за признание независимости палестинского государства.

"Сегодня Испания сделала ключевой исторический шаг, теперь палестинское государство признают 143 страны", - сказала на пресс-конференции по итогам заседания правительства представитель кабинета министров Пилар Алегриа. Трансляцию пресс-конференции вел испанский телеканал RTVE.

"Это историческое решение, и оно имеет одну цель - помочь израильтянам и палестинцам достичь мира", - заявил в свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес.

Он отметил, что "оно не направлено против кого-либо, и особенно Израиля". По словам Санчеса, Мадрид признает Палестину в границах 1967 года, и выступает против каких-либо их изменений.

Ранее Ирландия и Норвегия приняли решение признать государственность Палестины.

После того, как стало известно о решении этих трех стран признать независимость палестинского государства, МИД Израиля объявил об отзыве послов в Испании, Ирландии и Норвегии для консультаций и пригрозил этим странам "серьезными последствиями". Послов этих стран вызывали в МИД Израиля.

Ирландия Испания Норвегия Израиль Палестина
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