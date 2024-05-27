Израиль направил ноту о запрете консульству Испании оказывать услуги палестинцам с Западного берега Иордана

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Израильский МИД в понедельник направил в генеральное консульство Испании в Иерусалиме дипломатическую ноту, запрещающую ему с 1 июня предоставлять услуги палестинцам с Западного берега реки Иордан, сообщил глава министерства Исраэль Кац в соцсети X.

"С 1 июня генеральное консульство Испании в Иерусалиме сможет оказывать консульские услуги исключительно лицам, проживающим в районе Иерусалима. Ни генконсульство, ни кто-либо от его имени не может предоставлять услуги палестинцам, живущим вне этого района", - говорится в дипломатической ноте, опубликованной Кацем.

Кроме того, МИД Израиля ввел запрет на "выполнение каких-либо консульских или иных функций за пределами Иерусалима без предварительного письменного согласия министерства".

Таким образом, генконсульство будет вынуждено отказывать в консульских услугах палестинцам, проживающим на Западном берегу Иордана, исключение составят лишь жители Иерусалима.

Причиной запрета, указано в ноте, стало решение Испании признать независимость палестинского государства, "а также подстрекательские и полные ненависти антисемитские заявления, сделанные высокопоставленными испанскими официальными лицами".

"Министерство считает подобные заявления посягательством на суверенитет и безопасность Израиля", - отмечается в дипломатической ноте.

В документе подчеркивается, что решение израильского МИД не распространяется на оказание услуг гражданам Испании, находящимся на Западном берегу реки Иордан.

На прошлой неделе Кац заявил о решении запретить испанскому консульству оказывать услуги жителям палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан.

Ранее Испания, Ирландия и Норвегия приняли решение признать государственность Палестины. Это произойдет 28 мая. После этого МИД Израиля отозвал послов из этих стран для консультаций.

В настоящее время Палестину признают примерно 140 стран, восемь из которых европейские - Болгария, Венгрия, Кипр, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция. Кроме того, Палестину признают практически все арабские страны и государства, исторически связанные с Движением неприсоединения.