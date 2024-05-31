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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Испания отвергла требования Израиля о неоказании консульских услугу палестинцам

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Испания направила Израилю вербальную ноту, в которой отклонила распоряжение израильского МИД, запрещающее испанскому консульству в Иерусалиме с 1 июня предоставлять услуги палестинцам с Западного берега реки Иордан, сообщает в пятницу EFE со ссылкой на главу МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса.

"Сегодня мы направили вербальную ноту правительству Израиля, отвергающую любые ограничения в отношении нашего генерального консульства", - сказал Альбарес.

Глава испанского МИД добавил, что статус испанского консульства защищен международным правом и Венской конвенцией, и Израиль не может изменить его в одностороннем порядке.

"Существует обоюдность в гарантиях, привилегиях и иммунитетах между дипломатическими представительствами, исходя из этого наше правительство отвергло это решение и потребовало его отмены", - подчеркнул Альбарес.

В понедельник израильский МИД направил в генеральное консульство Испании в Иерусалиме дипломатическую ноту, запрещающую ему с 1 июня предоставлять услуги палестинцам с Западного берега реки Иордан.

Кроме того, МИД Израиля ввел запрет на "выполнение каких-либо консульских или иных функций за пределами Иерусалима без предварительного письменного согласия министерства".

Причиной запрета стало решение Испании признать независимость палестинского государства, "а также подстрекательские и полные ненависти антисемитские заявления, сделанные высокопоставленными испанскими официальными лицами".

Израиль Испания
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