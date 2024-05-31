Макрон хочет создать коалицию по подготовке военных на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон намерен создать коалицию для отправки военного персонала на Украину с целью обучения украинских военных, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Французский президент Макрон ведет переговоры о создании коалиции по отправке военнослужащих на Украину для помощи в обучении украинских военных", - информирует агентство.

По данным собеседников Bloomberg, Макрон может представить участников коалиции 6 июня на церемонии в Нормандии, посвященной 80-летию высадки сил союзников во время Второй мировой войны.

По словам одного из источников, помощь сосредоточена на обучении разминированию и техническому обслуживанию оборудования.

Страны НАТО из Балтийского региона, включая Литву и Эстонию, уже выразили готовность отправить инструкторов на Украину.

Ранее в мае Макрон вновь заявил, что не считает правильным исключать отправку французских военных на Украину, но при этом выразил надежду, что этого не потребуется.

"Я надеюсь, что Франции не придется воевать. Франция - мирная, а не военная держава. Но, безусловно, если хочешь мира, то нужно его защищать. Поэтому нужно вооружаться, временами оказывать сдерживающее влияние на наших соперников", - сказал Макрон. Такое заявление, отмечает газета "Фигаро", он сделал в видео с ответами на вопросы интернет-пользователей.

Ранее Макрон неоднократно заявлял, что не исключает, что при определенном развитии событий может направить французских военных на Украину. Такую точку зрения критиковали, в частности, Вашингтон и Лондон.