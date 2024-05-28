Макрон призвал позволить Киеву атаковать объекты в РФ, с которых обстреливают Украину

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные партнеры должны позволить Украине отвечать на российские ракетные удары уничтожением объектов на территории РФ, с которых ведутся обстрелы украинской территории.

"Мы считаем, что мы должны позволить им нейтрализовать военные объекты, откуда нападают на Украину, но мы не можем допустить, чтобы были затронуты другие гражданские объекты или другие военные цели", - сказал Макрон во вторник на совместной с немецким канцлером Олафом Шольцем пресс-конференции в Германии.

По словам французского президента, которые приводит агентство EFE, исключать украинские удары по объектам в РФ, с которых обстреливается Украина, означало бы говорить украинцам: "Мы даем вам оружие, но вы не можете защищать себя".

"Когда в России определены места, с которых нападают на Украину, я думаю, мы можем это допустить, если хотим достичь нашей цели", - заявил Макрон.

По его мнению, возможность позволить Киеву сделать это не означает эскалации конфликта. "На самом деле мы не провоцируем эскалацию", - сказал глава французского государства, аргументируя свою позицию тем, что таким образом Украина могла бы лучше защищать свою территорию.