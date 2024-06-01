В ХАМАС увидели недочеты в озвученном Байденом плане по Газе

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В палестинском движении ХАМАС заявили, что не полностью удовлетворены озвученным президентом США Джо Байденом предложением по урегулированию в секторе Газа, сообщают в ночь на субботу арабские СМИ.

"Предложение Байдена не содержало четких гарантий окончательного прекращения войны. В нем нет и гарантий ухода Израиля из сектора Газа", - сообщил журналистам источник в ХАМАС.

При этом он заверил, что движение "открыто к рассмотрению любых идей и предложений".

"Мы добиваемся окончательного прекращения боевых действий и ухода сил Израиля из сектора Газа", - добавил он.

В свою очередь, газета The Times of Israel приводит слова неназванного высокопоставленного представителя администрации США, заявившего, что нынешнее предложение содержит почти все пункты, на которых в последние месяцы настаивал ХАМАС.

"В ХАМАС заявляли, что готовы к сделке на определенных условиях. И теперь им предлагается соглашение, которое содержит, с незначительными поправками, именно озвученные ХАМАС пункты", - сказал собеседник журналистов.

Ранее в пятницу Байден призвал власти Израиля и палестинскую группировку ХАМАС принять новое предложение по перемирию.

"После совершенных моей командой интенсивных дипломатических усилий (...), Израиль выдвинул новое предложение. Речь идет о "дорожной карте" для стабильного перемирия и обмена заложниками", - заявил он, выступая в Белом доме.

Байден пояснил, что предложение передали группировке ХАМАС при посредничестве Катара.

Президент США объяснил, что план состоит из трех фаз. Первая фаза рассчитана на шесть недель: в течение этого времени в секторе Газа устанавливается перемирие, освобождается часть удерживаемых в Газе заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, наращиваются поставки гуманитарной помощи. Кроме того, израильские военные покинут населенные пункты в секторе Газа. Стороны начинают переговоры о бессрочном прекращении боевых действий. В случае, если переговоры займут больше времени, срок перемирия будет продлен. При этом, по словам Байдена, посредники - США, Египет и Катар - проследят за тем, чтобы переговорный процесс не заходил в тупик.

В ходе второй фазы плана Израиль полностью выводит все силы из Газы, палестинские группировки освобождают оставшихся заложников, а прекращение огня становится бессрочным при условии, что ХАМАС будет соблюдать все взятые на себя обязательства.

Третья фаза предусматривает начало реализации при поддержке мирового сообщества плана по восстановлению сектора Газа.

Байден заявил, что "ХАМАС должен согласиться на эту сделку". При этом он призвал правительство Израиля не отходить от предложенных принципов, несмотря на то, что часть израильских политиков, скептически относятся к такому урегулированию.