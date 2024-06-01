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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:33

Новое предложение по урегулированию конфликта в Газе поддержали главы ЕC и Германия

В миреПрезидент США призвал Израиль и ХАМАС принять новое предложение о перемирииЧитать подробнее

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - О поддержке плана Израиля по урегулированию военного конфликта в секторе Газа, озвученного накануне президентом США Джо Байденом, заявили главы Евросовета Шарль Мишель, Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Я приветствую новое предложение о временном прекращении огня в Газе, освобождении заложников и гуманитарной помощи, с которым только что выступил президент США", - написал Мишель в социальных сетях.

По его словам, "крайне важно, чтобы это открыло пространство для переговоров о долгосрочном решении, в частности, о постоянном прекращении боевых действий и выводе израильских войск, а также о восстановлении сектора Газа".

Фон дер Ляйен написала в соцсети, что "последнее предложение является важной возможностью для продвижения к прекращению войны и страданий гражданского населения в Газе", и отметила, что этот трехэтапный подход "сбалансирован и реалистичен и нуждается в поддержке всех сторон".

Бербок также в соцсетях подчеркнула, что "предложение Израиля, которое президент Байден повторил сегодня, дает проблеск надежды и возможный путь выхода из военного тупика".

Она отметила, что "теперь ХАМАС должен доказать свою приверженность прекращению конфликта".

В палестинском движении ХАМАС заявили, что не полностью удовлетворены новым предложением, сообщают в ночь на субботу арабские СМИ.

"Предложение Байдена не содержало четких гарантий окончательного прекращения войны. В нем нет и гарантий ухода Израиля из сектора Газа", - сообщил журналистам источник в ХАМАС.

Ранее в пятницу Байден призвал власти Израиля и ХАМАС принять новое предложение по перемирию.

Президент США объяснил, что план состоит из трех фаз. Первая фаза рассчитана на шесть недель: в течение этого времени в секторе Газа устанавливается перемирие, освобождается часть удерживаемых в Газе заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, наращиваются поставки гуманитарной помощи. Кроме того, израильские военные покинут населенные пункты в секторе Газа. Стороны начинают переговоры о бессрочном прекращении боевых действий.

В ходе второй фазы Израиль полностью выводит все силы из Газы, палестинские группировки освобождают оставшихся заложников, а прекращение огня становится бессрочным при условии, что ХАМАС будет соблюдать все взятые на себя обязательства.

Третья фаза предусматривает начало реализации плана по восстановлению сектора Газа при поддержке мирового сообщества.

Хроника 07 октября 2023 года – 01 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Джо Байден Германия Газа Евросовет Израиль США ХАМАС
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