Новое предложение по урегулированию конфликта в Газе поддержали главы ЕC и Германия

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - О поддержке плана Израиля по урегулированию военного конфликта в секторе Газа, озвученного накануне президентом США Джо Байденом, заявили главы Евросовета Шарль Мишель, Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Я приветствую новое предложение о временном прекращении огня в Газе, освобождении заложников и гуманитарной помощи, с которым только что выступил президент США", - написал Мишель в социальных сетях.

По его словам, "крайне важно, чтобы это открыло пространство для переговоров о долгосрочном решении, в частности, о постоянном прекращении боевых действий и выводе израильских войск, а также о восстановлении сектора Газа".

Фон дер Ляйен написала в соцсети, что "последнее предложение является важной возможностью для продвижения к прекращению войны и страданий гражданского населения в Газе", и отметила, что этот трехэтапный подход "сбалансирован и реалистичен и нуждается в поддержке всех сторон".

Бербок также в соцсетях подчеркнула, что "предложение Израиля, которое президент Байден повторил сегодня, дает проблеск надежды и возможный путь выхода из военного тупика".

Она отметила, что "теперь ХАМАС должен доказать свою приверженность прекращению конфликта".

В палестинском движении ХАМАС заявили, что не полностью удовлетворены новым предложением, сообщают в ночь на субботу арабские СМИ.

"Предложение Байдена не содержало четких гарантий окончательного прекращения войны. В нем нет и гарантий ухода Израиля из сектора Газа", - сообщил журналистам источник в ХАМАС.

Ранее в пятницу Байден призвал власти Израиля и ХАМАС принять новое предложение по перемирию.

Президент США объяснил, что план состоит из трех фаз. Первая фаза рассчитана на шесть недель: в течение этого времени в секторе Газа устанавливается перемирие, освобождается часть удерживаемых в Газе заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, наращиваются поставки гуманитарной помощи. Кроме того, израильские военные покинут населенные пункты в секторе Газа. Стороны начинают переговоры о бессрочном прекращении боевых действий.

В ходе второй фазы Израиль полностью выводит все силы из Газы, палестинские группировки освобождают оставшихся заложников, а прекращение огня становится бессрочным при условии, что ХАМАС будет соблюдать все взятые на себя обязательства.

Третья фаза предусматривает начало реализации плана по восстановлению сектора Газа при поддержке мирового сообщества.