Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Два человека погибли во время урагана в Огайо

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Полиция американского штата Огайо подтвердила гибель двух человек во время урагана, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Власти не исключают, что число жертв может увеличиться. Более 20 человек получили травмы, многие из них - тяжелые.

Ураганный ветер нанес ущерб жилым домам и офисам. Кроме того, тысячи человек остались без электричества из-за повреждения линий электропередач на западе Огайо и на востоке Индианы.

В ночь на пятницу шторм с грозой и сильным ветром обрушился на некоторые районы центральной и восточной части США. В Огайо и нескольких других штатах был объявлен второй из пяти возможных уровней опасности.

Ожидается, что в пятницу непогода затронет юго-восток США.

Огайо США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

К Clearstream в российские суды подали иски на 74 млн евро

К Clearstream в российские суды подали иски на 74 млн евро

Nissan и Honda оценят целесообразность партнерства в области электромобилей

Nissan и Honda оценят целесообразность партнерства в области электромобилей

Оппозиция во Франции раскритиковала интервью Макрона с заявлениями в адрес РФ

Оппозиция во Франции раскритиковала интервью Макрона с заявлениями в адрес РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 15 марта

Рынки акций Европы преимущественно снизились в четверг

Рынки акций Европы преимущественно снизились в четверг

Суд в США отклонил иск Трампа о прекращении дела о незаконном хранении документов

Суд в США отклонил иск Трампа о прекращении дела о незаконном хранении документов
Военная операция на Украине

Компания Rheinmetall намерена построить на Украине четыре оружейных завода

Вилдерс намерен бороться за правый кабмин в Нидерландах, отказавшись от премьерства

Что произошло за день: четверг, 14 марта

Starship впервые достиг орбиты, но не смог приводниться в океане

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });