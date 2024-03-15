Два человека погибли во время урагана в Огайо

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Полиция американского штата Огайо подтвердила гибель двух человек во время урагана, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Власти не исключают, что число жертв может увеличиться. Более 20 человек получили травмы, многие из них - тяжелые.

Ураганный ветер нанес ущерб жилым домам и офисам. Кроме того, тысячи человек остались без электричества из-за повреждения линий электропередач на западе Огайо и на востоке Индианы.

В ночь на пятницу шторм с грозой и сильным ветром обрушился на некоторые районы центральной и восточной части США. В Огайо и нескольких других штатах был объявлен второй из пяти возможных уровней опасности.

Ожидается, что в пятницу непогода затронет юго-восток США.