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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в среду осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3") для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, сообщила пресс-служба базы Ванденберг американских Космических сил.

Запуск невооруженной ракеты, способной нести несколько ядерных боеголовок, был проведен в 01:26 по времени Тихоокеанского побережья США (в 08:26 по Москве) из шахтной пусковой установки на базе Ванденберг в штате Калифорния, "чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил и уверенность в смертоносности и эффективности национального ядерного сдерживания".

По имеющимся данным, учебная головная часть ракеты, пролетев около 6,8 тыс. км, упала на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

Это уже третье испытание американской МБР в текущем году. При этом американские военные указали, что Соединенные Штаты заранее уведомили РФ о предстоящем испытании "в соответствии с нашими существующими двусторонними обязательствами".

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

На данный момент Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок. Эти МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабазы Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.

США Minuteman III
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