В Белом доме заявили, что Израиль достиг большинства военных целей в Газе
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Израиль достиг почти всех поставленных военных целей в секторе Газа, у ХАМАС нет былого потенциала, заявил советник Белого дома Джон Кирбив интервью ABC News.
По его словам, согласно оценке американской разведки, палестинское движение ХАМАС больше не обладает таким военным потенциалом, который позволил бы совершить масштабное нападение на Израиль, сравнимое с атакой 7 октября прошлого года.
"Мы не говорим, что ХАМАС стерт с лица земли. (...)Мы не говорим, что они не представляют реальной угрозы для израильского народа. Конечно, представляют. Однако у них нет военного потенциала, чтобы сделать то, что они сделали 7 октября", - сказал Кирби.
Накануне Катар, США и Египет призвали Израиль и ХАМАС предпринять шаги для заключения соглашения о перемирии в Газе на основании плана, предложенного президентом США Джо Байденом.
Катар, США и Египет считают предложение Байдена "дорожной картой" для установления постоянного режима прекращения огня и урегулирования кризиса".
Байден предложил Израилю и ХАМАС план прекращения огня в Газе, состоящий из трех фаз. Первая рассчитана на шесть недель и предусматривает установление перемирия, освобождение части израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, увеличение поставок гуманитарной помощи. Кроме того, предполагается, что в этот период стороны начнут переговоры о бессрочном прекращении боевых действий. В случае, если переговоры займут больше шести недель, срок перемирия продлят. При этом посредники - США, Египет и Катар - проследят за тем, чтобы переговорный процесс не заходил в тупик.
Согласно предложению Байдена, в ходе второй фазы Израиль должен вывести все силы из Газы, а палестинские группировки - освободить оставшихся заложников. Кроме того, прекращение огня объявят бессрочным при условии, что ХАМАС будет соблюдать все взятые на себя обязательства.
Третья фаза предусматривает начало реализации плана по восстановлению сектора Газа при поддержке мирового сообщества.