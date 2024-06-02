В Белом доме заявили, что Израиль достиг большинства военных целей в Газе

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Израиль достиг почти всех поставленных военных целей в секторе Газа, у ХАМАС нет былого потенциала, заявил советник Белого дома Джон Кирбив интервью ABC News.

По его словам, согласно оценке американской разведки, палестинское движение ХАМАС больше не обладает таким военным потенциалом, который позволил бы совершить масштабное нападение на Израиль, сравнимое с атакой 7 октября прошлого года.

"Мы не говорим, что ХАМАС стерт с лица земли. (...)Мы не говорим, что они не представляют реальной угрозы для израильского народа. Конечно, представляют. Однако у них нет военного потенциала, чтобы сделать то, что они сделали 7 октября", - сказал Кирби.

Накануне Катар, США и Египет призвали Израиль и ХАМАС предпринять шаги для заключения соглашения о перемирии в Газе на основании плана, предложенного президентом США Джо Байденом.

Катар, США и Египет считают предложение Байдена "дорожной картой" для установления постоянного режима прекращения огня и урегулирования кризиса".