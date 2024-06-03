Что случилось этой ночью: понедельник, 3 июня

Атака на окрестности Алеппо, выборы в Мексике, арест жителя Хабаровска за сотрудничество с ГУР Украины

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Несколько человек погибли в результате авиаударов по объектам в окрестностях сирийского города Алеппо. Также местные СМИ сообщили о "материальных потерях".

- Сотрудники ФСБ установили причастность 35-летнего жителя Хабаровска к сотрудничеству с главным управлением разведки Минобороны Украины. Он задержан и заключен под стражу.

- Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о формировании в секторе Газа движения, альтернативного группировке ХАМАС, которое будет управлять анклавом.

- На выборах в Мексике лидирует кандидат от правящей партии "Морена" Клаудия Шейнбаум. Согласно первым результатам голосования, она набирает 59,04% голосов.

- В Сербии коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии одержала победу на выборах в 85 из 89 муниципалитетов, включая столицу, сообщили СМИ со ссылкой на экзит-полы.