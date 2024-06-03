Жителя Хабаровска подозревают в сотрудничестве с украинской разведкой

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю установили причастность 35-летнего жителя Хабаровска к сотрудничеству с главным управлением разведки Минобороны Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мужчина, выступая против политического решения руководства страны о проведении СВО, желая перейти на строну противника, инициативно через сеть интернет установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины для осуществления деятельности, направленной против безопасности РФ", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

Злоумышленник задержан и заключен под стражу.