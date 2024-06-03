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Кандидат от правящей партии Шейнбаум одержала победу на президентских выборах в Мексике

Кандидат от правящей партии Шейнбаум одержала победу на президентских выборах в Мексике
Клаудия Шейнбаум, кандидат в президенты Мексики от партии "Морена"
Фото: NurPhoto / Getty Images
В миреВ Мексике проходят выборы президентаЧитать подробнее

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Глава правящей в Мексике партии "Движение национального возрождения" ("Морена") Марио Дельгадо заявил, что ее кандидат в президенты Клаудиа Шейнбаум победила на прошедших в воскресенье президентских выборах, сообщают мексиканские СМИ.

Отмечается, что Дельгадо, выступая перед сторонниками, не озвучил предварительные итоги голосования, но сказал, что Шейнбаум "одержала победу с очень большим отрывом".

О победе кандидата от "Морены" после закрытия избирательных участков сообщают также мексиканские СМИ, ссылаясь на свои опросы.

Национальный избирательный институт (INE) привел первые предварительные результаты голосования, согласно которым Штейнбаум набирает 59,04% голосов.

При этом кандидат в президенты от оппозиционного правоцентристского блока "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес заявила, что победу на выборах одержала ее коалиция, призвала президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора уважать голоса мексиканцев.

Действующий президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор в выборах участия не принимал. Конкурентами Шейнбаум выступали представительница оппозиционного правоцентристского блока "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес и бывший член нижней палаты мексиканского парламента Хорхе Альварес от партии "Гражданское движение".

Президента Мексики избирают сроком на шесть лет. Его инаугурация состоится через четыре месяца после выборов, и он приступит к выполнению обязанностей 1 октября.

Мексика Клаудиа Шейнбаум
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