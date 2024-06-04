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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Столтенберг уверен, что НАТО будет поддерживать Киев вне зависимости от выборов в США

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Европа и США продолжат оказывать помощь Украине и после ноябрьских президентских выборов в США.

"Европейские союзники и США продолжат поддерживать Украину, поскольку это отвечает нашим интересам в области безопасности. Думаю, США поступят также вне зависимости от результатов выборов", - заявил он в интервью телеканалу Sky News.

Столтенберг посетовал, что по окончании "холодной войны" Запад не уделял достаточного внимания развитию своей военной промышленности.

"Согласен, что Россия развивала свою военную промышленность быстрее, чем мы ожидали, а союзникам по НАТО на увеличение производства потребовалось больше времени, чем следовало", - сказал он.

Генсек отметил, что в настоящее время ситуация меняется. Все страны НАТО наращивают мощности по производству оружия, а "США удвоила возможности производства 155 мм снарядов".

Столтенберг поддержал снятие рядом стран ограничений на использование Украиной западного оружия для нанесения ударов по объектам на российской территории, назвав это "ее правом на самооборону".

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Йенс Столтенберг Киев НАТО
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