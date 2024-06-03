G7 поддержала предложения Байдена по сектору Газа

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Страны "Группы семи" (G7) выступили в поддержку предложений президента США Джо Байдена по урегулированию в секторе Газа.

"G7 целиком и полностью поддерживает предложения президента Байдена, которые могут привести к незамедлительному прекращению огня в Газе, освобождению всех заложников, значительному увеличению поставок гуманитарной помощи и урегулированию кризиса при обеспечении безопасности как Израиля, так и гражданского населения сектора Газа", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник председательствующей сейчас в группе Италией.

"Мы призываем ХАМАС принять эти предложения и обращаемся к имеющим влияние на это движение странам оказать содействие в этом", - отмечается в документе.

В пятницу Байден предложил Израилю и ХАМАС план прекращения огня в Газе, состоящий из трех фаз. Первая рассчитана на шесть недель и предусматривает установление перемирия, освобождение части израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, увеличение поставок гуманитарной помощи. Кроме того, предполагается, что в этот период стороны начнут переговоры о бессрочном прекращении боевых действий. В случае, если переговоры займут больше шести недель, срок перемирия продлят. При этом посредники - США, Египет и Катар - проследят за тем, чтобы переговорный процесс не заходил в тупик.

Согласно предложению Байдена, в ходе второй фазы Израиль должен вывести все силы из Газы, а палестинские группировки - освободить оставшихся заложников. Кроме того, прекращение огня объявят бессрочным при условии, что ХАМАС будет соблюдать все взятые на себя обязательства.

Третья фаза предусматривает начало реализации плана по восстановлению сектора Газа при поддержке мирового сообщества.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

"Большая семерка" (G7) - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.