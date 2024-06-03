Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Иордания и Египет призывают работать над перемирием в Газе

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Иордании и Египта заявили в понедельник о положительном отношении к предложенному на прошлой неделе президентом США Джо Байденом плану установить перемирие в Газе, сообщает саудовское издание Arab news.

"Министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Иордании и Египта сказали в понедельник, что важно всерьез и с положительным настроем заняться предложением, которое представил Байден, и которое привело бы к прекращению огня в Газе", - информирует газета.

В ходе переговоров в виртуальном формате министры также обсуждали посреднические усилия США, Катара и Египта, которые могли бы привести к сделке по обмену израильских заложников на палестинских заключенных, к постоянному прекращению огня и к устойчивому поступлению помощи в сектор Газа.

Министры также призвали к полному выводу израильских войск из анклава, началу процесса восстановления Газа в рамках всеобъемлющего плана по реализации принципа "двух государств для двух народов", с точным графиком и юридическими гарантиями. Главы МИД напомнили, что частью плана должно стать создание палестинского государства в границах от 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

В пятницу Байден предложил Израилю и ХАМАС план прекращения огня в Газе, состоящий из трех фаз. Первая рассчитана на шесть недель и предусматривает установление перемирия, освобождение части израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, увеличение поставок гуманитарной помощи. Кроме того, предполагается, что в этот период стороны начнут переговоры о бессрочном прекращении боевых действий. В случае, если переговоры займут больше шести недель, срок перемирия продлят. При этом посредники - США, Египет и Катар - проследят за тем, чтобы переговорный процесс не заходил в тупик.

Согласно предложению Байдена, в ходе второй фазы Израиль должен вывести все силы из Газы, а палестинские группировки - освободить оставшихся заложников. Кроме того, прекращение огня объявят бессрочным при условии, что ХАМАС будет соблюдать все взятые на себя обязательства.

Третья фаза предусматривает начало реализации плана по восстановлению сектора Газа при поддержке мирового сообщества.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.