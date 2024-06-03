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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

"Грузинскую хартию" Зурабишвили подписали оппозиционные партии и независимые депутаты

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "Грузинскую хартию", разработанную президентом страны Саломе Зурабишвили, подписали в понедельник в президентском дворце 17 оппозиционных партий и пять независимых депутатов. В числе подписантов - самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", передает корреспондент "Интерфакса".

"Грузинская хартия" Зурабишвили декларирует объединение политических сил, разделяющих идею проевропейского курса Грузии. В хартии отмечается, что "после победы на парламентских выборах" в октябре этого года участники хартии обязуются в течение нескольких месяцев назначить внеочередные парламентские выборы, которые, по заявлению Зурабишвили, будут действительно "свободными и справедливыми".

Хартия предполагает аннулирование законов, наносящих вред проевропейскому курсу Грузии и в первую очередь закона "О прозрачности иностранного влияния". Также предполагается коренное реформирование судебной власти и правоохранительных структур, изменение формирования аппарата Центральной избирательной комиссии.

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На встрече в понедельник с подписавшими хартию оппозиционерами Зурабишвили заявила, что хартия не предполагает каких-то политических списков для участия в выборах. "Я предлагаю лишь формулу единства вокруг этого документа, и я буду строго следить за выполнением всех пунктов хартии", - сказала она.

Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в соцсетях в понедельник, что приветствует подписание учрежденной им партией "Единое национальное движение" хартии, однако призвал все оппозиционные составить единый предвыборный список.

"Закон о прозрачности иностранного влияния" был принят парламентом 14 мая. Зурабишвили наложила на закон вето 18 мая. Парламент 28 мая преодолел вето президента.

Председатель парламент Шалва Папушвили в понедельник подписал закон "О прозрачности иностранного влияния", после чего он вступил в силу. Неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% своих доходов из-за рубежа, обязаны в течение 60 дней представить в министерство юстиции Грузии финансовые декларации, если этого не будет сделано, на НПО и СМИ будут наложены штрафы.

Грузия Саломе Зурабишвили
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