США временно запретили нелегальным мигрантам из Мексики искать убежище в стране

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во вторник объявил о ряде мер, направленных на то, чтобы запретить мигрантам, незаконно пересекающим границу Мексики с Соединенными Штатами, получать в стране убежище.

"Новые меры не позволят мигрантам, которые незаконно пересекают нашу южную границу, получить убежище", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Меры, в частности, облегчат иммиграционным службам возможность выдворять лиц, не имеющих законных оснований оставаться в США, и снизят нагрузку на сотрудников пограничного контроля.

В заявлении администрации президента отмечается, что решение о непредоставлении убежища незаконным мигрантам с южной границы является временным.

"Меры будут отменены, когда количество мигрантов, пересекающих границу, станет достаточно низким, чтобы американская система могла безопасно и эффективно функционировать на границе", - отмечается в заявлении.

В марте Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую пограничную политику Байдена.

Байдена и министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса обвинили в создании "худшего кризиса в области безопасности границ в истории страны".

Согласно документу, президент "систематически отменял эффективные меры пограничной безопасности и внутреннего контроля за иммиграцией".

Резолюция требовала от Байдена ускорить выдворение мигрантов из страны и провести реформы в системе предоставления убежища.

Также законодатели призвали администрацию Байдена рассмотреть вопрос о более строгом пограничном контроле на фоне переговоров Конгресса США по безопасности границ, которые зашли в тупик.

В феврале президент США поддержал двухпартийный законопроект сената, который включал обширные реформы в области безопасности границ, но документ был отклонен республиканцами палаты представителей как слишком слабый.