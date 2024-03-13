Резолюция, осуждающая пограничную политику Байдена, принята палатой представителей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую пограничную политику президента Джозефа Байдена, сообщает The Hill.

Резолюция была принята 226 голосами "за", "против" высказались 193 законодателя.

При этом в общей сложности 14 демократов проголосовали за принятие резолюции.

Резолюция обвиняет Байдена и министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса в создании "худшего кризиса в области безопасности границ в истории страны".

Согласно документу, президент "систематически отменял эффективные меры пограничной безопасности и внутреннего контроля за иммиграцией".

В резолюции отмечается, что Байден "намеренно нарушил иммиграционное законодательство Соединенных Штатов" и осуществлял "программу открытых границ".

Резолюция требует от Байдена применить исполнительную власть, чтобы ускорить выдворение мигрантов из страны и провести реформы в системе предоставления убежища.

Законодатели призывают администрацию Байдена рассмотреть вопрос о более строгом пограничном контроле на фоне переговоров Конгресса США по безопасности границ, которые зашли в тупик.

В феврале президент США поддержал двухпартийный законопроект сената, который включал обширные реформы в области безопасности границ, но документ был отклонен республиканцами палаты представителей как слишком слабый.