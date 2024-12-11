NYT сообщила о рекордно высокой иммиграции в США при Байдене

Игл-Пасс, город в штате Техас в США на границе с Мексикой Фото: John Moore / Staff via Getty Images

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В период с 2021 по 2023 год в США ежегодно прибывали в среднем по 2,4 млн человек. Об этом сообщает в среду The New York Times со ссылкой на правительственные данные.

"Ежегодная "чистая миграция" – число людей, прибывающих в страну, за вычетом тех, кто ее покинул – в среднем составила 2,4 млн человек в год в период с 2021 по 2023 год", - пишет издание со ссылкой на управление Конгресса США по бюджету.

Таким образом во время нахождения у власти президента Джо Байдена в страну, согласно подсчетам газеты, прибыло более 8 млн человек. Такой темп прибытия иммигрантов в США в этот период времени оказался рекордно высоким.

Наряду с этим отмечается, что около 60% иммигрантов, прибывших в страну с 2021 года, сделали это без законного разрешения.

В 2023 году 15,2% населения США составили люди, родившиеся за границей. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1890, тогда 14,8% населения родились не в США.

Согласно анализу издания, основной причиной такого роста иммиграции является мягкая иммиграционная политика Байдена. Также на это повлияли кризисы в Венесуэле, на Украине и Гаити, из-за которых граждане этих стран начали активнее уезжать в США, и развитие сетей контрабандистов, которые помогают желающим добраться до американской границы.

По данным на 2023 год, в США проживают около 335 млн человек.