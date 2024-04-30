Трамп пообещал привлечь армию к высылке нелегалов в случае победы на выборах

Дональд Трамп Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что будет готов привлечь армию к высылке нелегалов из страны, если ему удастся выиграть выборы.

По словам Трампа, в случае реализации программы массовой депортации нелегалов из страны он готов задействовать Национальную гвардию США.

"Но если у них не получилось это сделать, я бы задействовал и другие подразделения (армии - ИФ)", - заявил экс-президент.

Отвечая на вопрос журналиста, означало ли бы это, что он не будет повиноваться закону от 1878 года, запрещающему применение силы против гражданских лиц, Трамп заявил, что не считает его применимым к нелегалам.

"Это не гражданские лица. Эти люди нелегально попали в нашу страну", - заявил он.

Трамп и ранее придерживался аналогичной миграционной политики. В частности, одним из его главных проектов было строительство бетонной стены на границе США и Мексики. Ожидается, что если он победит на выборах, то направит финансирование на возобновление ее строительства, отмечает Time.

Трамп и действующий президент Джо Байден уже набрали необходимое количество голосов для выдвижения их кандидатур для участия в президентских выборах. Выдвижение произойдет на съездах Демократической и Республиканской партий, которые состоятся летом.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.