Шеф ЦРУ отправляется на Ближний Восток с целью добиться перемирия в Газе

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Уильям Бернс и координатор по Ближнему Востоку в Белом доме Бретт Макгурк начинают поездку в этот регион, чтобы обеспечить заключение соглашения о перемирии в секторе Газа и об освобождении израильских заложников, сообщает во вторник Axios.

"Директор ЦРУ Уильям Бернс и Бретт Макгурк, советник президента США Джо Байдена по ближневосточной тематике, направляются на Ближний Восток для продвижения сделки по заложникам и перемирию в Газе, заявили представитель американских властей и два других источника, напрямую знакомых с сутью событий", - информирует портал.

По словам источников, их поездка - серьезная попытка администрации США добиться прорыва по проблеме соглашения. Бернс должен прибыть в Доху во вторник, Макгурк - в Каир в среду; Катар и Египет являются ключевыми посредниками в непрямых переговорах Израиля и движения ХАМАС.

На прошлой неделе президент США Байден предложил Израилю и ХАМАС план прекращения огня в Газе, состоящий из трех фаз. Первая рассчитана на шесть недель и предусматривает установление перемирия, освобождение части израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, увеличение поставок гуманитарной помощи. Кроме того, предполагается, что в этот период стороны начнут переговоры о бессрочном прекращении боевых действий.

В ходе второй фазы Израиль должен вывести все силы из Газы, а палестинские группировки - освободить оставшихся заложников. Кроме того, прекращение огня объявят бессрочным при условии, что ХАМАС будет соблюдать все взятые на себя обязательства. Третья фаза предусматривает начало реализации плана по восстановлению сектора Газа при поддержке мирового сообщества.

При этом Байден заявлял, что озвучивал израильское предложение. Во вторник высокопоставленный представитель властей Израиля заявлял Channel 12, что лучшего предложения от израильской стороны уже не будет. Издание The Times of Israel отмечало, что ХАМАС пока не дало ответ на этот проект.

Член политбюро ХАМАС Усама Хамдан повторил позицию движения, что оно не может согласиться на сделку, где не будет закреплены обязательства Израиля ввести постоянный режим прекращения огня и полностью вывести войска из сектора Газа.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.