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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Байден может дважды встретиться с Зеленским во время пребывания в Европе

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - У президента США Джо Байдена в ходе пребывания в Европе будут две возможности для контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"У президента в течение недели будут две существенных возможности для контактов с Зеленским", - сказал он журналистам, сопровождающим Байдена в поездке по Европе, на борту самолета по пути во Францию.

Салливан уточнил, что такие возможности будут во время пребывания во Франции на мероприятиях по случаю годовщины высадки войск союзников в Нормандии и на саммите G7 в Италии, где оба президента будут присутствовать.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Джейк Салливан Джо Байден США Владимир Зеленский Украина
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