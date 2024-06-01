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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:33

Остин обсудит с Зеленским возможность расширения районов РФ для нанесения ударов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Сингапуре планируют обсудить вопрос о возможности расширения географии нанесения Украиной ударов американским оружием по территории России, сообщила Politico.

"Зеленский встретится с Остином на полях "Диалога Шангри-ла" в Сингапуре в субботу, где этот вопрос будет занимать важное место в повестке дня", - пишет издание.

Ранее оно сообщило, что администрация США, не афишируя этого, дала Украине разрешение на применение передаваемого Вашингтоном оружия для ударов по территории РФ, но только близ Харькова.

"Теперь возникает вопрос, предоставит ли администрация Байдена Украине в конечном итоге больше свободы действий для использования американского оружия на российской территории за пределами Харьковской области", - говорится в публикации.

Газета, ссылаясь на близких к администрации Зеленского источников, отмечает, что в Киеве "испытывают некоторое разочарование" по поводу того, что применение американского оружия ограничено пограничной зоной в районе Харькова.

На пресс-конференции в Праге в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на вопрос о том, как далеко команда Байдена позволит Украине зайти, не исключил, что ее цели для нанесения ударов могут быть и в других частях России.

"В дальнейшем мы продолжим делать то, что делали, то есть, по мере необходимости, адаптироваться, - сказал Блинкен. - И это, как я уже говорил, было отличительной чертой нашего сотрудничества. Так будет и впредь", - заявил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Владимир Зеленский Ллойд Остин США Украина РФ
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