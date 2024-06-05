Премьер Словакии после покушения планирует постепенно возвращаться к работе в конце июня

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Глава словацкого правительства Роберт Фицо, на которого в середине мая было совершено покушение, сообщил, что начнет возвращаться к исполнению обязанностей в конце июня - начале июля.

"Если все пойдет по плану, я постепенно смогу вернуться к работе в конце июня - начале июля", - сказал он в обращении, опубликованном в среду в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Но сегодня я делаю первый шаг, и это – прощение. Я не чувствую ненависти к тому незнакомцу, который стрелял в меня, я не буду предпринимать никаких действий юридического характера против него или требовать с него возмещения каких-либо компенсаций. Я прощаю его, и пусть он сам для себя решит, что и почему он совершил", - заявил Фицо.

"Этот человек причинил мне боль и страдания, нанес ущерб моему здоровью, но пусть мое возвращение к работе через несколько недель станет небольшим чудом", - отметил он.

Он подчеркнул, что на протяжении нескольких месяцев предупреждал о возможности покушения на кого-нибудь из словацких политиков в ЕС или в НАТО, при этом он добавил, что не имел данных от разведки, а основывался лишь на своем 32-летнем опыте политика.

15 мая в городе Гандлова 71-летний мужчина произвел в Фицо пять выстрелов, четыре пули попали в премьера. Премьера доставили в больницу имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, где ему сделали две операции. В самом конце мая Фицо перевели на домашнее лечение в Братиславу.