Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Премьер Словакии после покушения планирует постепенно возвращаться к работе в конце июня

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Глава словацкого правительства Роберт Фицо, на которого в середине мая было совершено покушение, сообщил, что начнет возвращаться к исполнению обязанностей в конце июня - начале июля.

"Если все пойдет по плану, я постепенно смогу вернуться к работе в конце июня - начале июля", - сказал он в обращении, опубликованном в среду в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Но сегодня я делаю первый шаг, и это – прощение. Я не чувствую ненависти к тому незнакомцу, который стрелял в меня, я не буду предпринимать никаких действий юридического характера против него или требовать с него возмещения каких-либо компенсаций. Я прощаю его, и пусть он сам для себя решит, что и почему он совершил", - заявил Фицо.

"Этот человек причинил мне боль и страдания, нанес ущерб моему здоровью, но пусть мое возвращение к работе через несколько недель станет небольшим чудом", - отметил он.

Он подчеркнул, что на протяжении нескольких месяцев предупреждал о возможности покушения на кого-нибудь из словацких политиков в ЕС или в НАТО, при этом он добавил, что не имел данных от разведки, а основывался лишь на своем 32-летнем опыте политика.

15 мая в городе Гандлова 71-летний мужчина произвел в Фицо пять выстрелов, четыре пули попали в премьера. Премьера доставили в больницу имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, где ему сделали две операции. В самом конце мая Фицо перевели на домашнее лечение в Братиславу.

Словакия Роберт Фицо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 5 июня

Прошедшие 12 месяцев стали самыми жаркими на Земле за всю историю наблюдений

Прошедшие 12 месяцев стали самыми жаркими на Земле за всю историю наблюдений

Национальный демократический альянс Индии официально избрал Моди своим лидером

Премьер Грузии заявил, что Украина "почти уничтожена" из-за майдана

Премьер Грузии заявил, что Украина "почти уничтожена" из-за майдана

Резервуар с судовым топливом взорвался в Таллине

Банкноты с портретом Карла III в среду появятся в обращении в Великобритании

Банкноты с портретом Карла III в среду появятся в обращении в Великобритании

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку

Политик из партии "Альтернатива для Германии" получил ножевые ранения

Brent торгуется у $77,51 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 5 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });