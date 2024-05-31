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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Словацкого премьер-министра Фицо выписали из больницы

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министра Словакии Роберта Фицо выписали из больницы, где он лечился после покушения, он находится, сообщила больница имени Рузвельта.

"За господином премьером наблюдают медики, но уже дома", - говорится в пресс-релизе.

Врачи больницы пожелали премьеру сил и энергии, которые необходимы для успешной реабилитации.

15 мая в Гандлове, где проходило выездное заседание правительства, на улице 71-летний Юрай Цинтула окликнул Фицо и несколько раз в него выстрелил. Стрелявшего задержали на месте, Фицо доставили в больницу имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, где ему сделали две операции.

Цинтула на допросе объяснил нападение несогласием с действиями правительства страны. В частности, он был недоволен результатами президентских выборов, выступал против того, что власти страны не поддерживают поставку вооружений Украине, а также действий правительства в юридической сфере. Он также заявил, что лишь хотел нанести вред премьеру, но не убивать его, сообщали в МВД.

Цинтуле предъявлено обвинение в покушении на убийство. Расследование будут вести в закрытом режиме.

МВД Роберт Фицо Словакия Юрай Цинтула
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