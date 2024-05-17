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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Премьер-министр Словакии перенес еще одну операцию

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министру Словакии Роберту Фицо, на которого два дня назад было совершено покушение, сделали еще одну операцию, сообщила в пятницу директор клиники, в которой глава правительства проходит лечение, Мириам Лапуникова.

"Врачи удалили некротические ткани, оставшиеся от огнестрельных ранений. Операция длилась около двух часов. Пациент по-прежнему находится в палате интенсивной терапии. Он в сознании, его состояние стабильное, но тяжелое", - приводит слова Лапуниковой Словацкое телевидение.

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Вице-премьер и министр обороны Роберт Калиняк в свою очередь сообщил, что ему удалось пообщаться с Фицо в больнице, но встреча была краткой ввиду серьезности ранения.

По словам Калиняка, должно пройти еще несколько дней для того, чтобы можно было говорить о динамике состояния, наблюдаемой у Фицо.

В среду, 15 мая, в городе Гандлова 71-летний мужчина пять раз выстрелил в премьера, четыре пули попали в Фицо. В ночь на четверг ему сделали первую операцию, которая длилась пять часов.

Роберт Калиняк Роберт Фицо Словакия
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