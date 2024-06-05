Путин считает, что КНДР демонстрирует желание договариваться с США

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - КНДР неоднократно демонстрировала желание договариваться, а действия Пхеньяна являются ответом на внешние угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информагентств.

"На мой взгляд, КНДР неоднократно демонстрировали желание договариваться, в том числе и с США", - сказал Путин.

По его мнению, "именно эта готовность к переговорам послужила поводом для встреч 45-го президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном".

"Более того, ведь договорились же с американцами северокорейцы о том, что они не будут проводить испытания... Не только договорились, в ответ на соответствующие шаги со стороны США, в том числе в банковской сфере, но и сделали это", - подчеркнул Путин.

"Что они получили в ответ? США в одностороннем порядке нарушили эти договоренности, причем впрямую, без всяких стеснений. Естественно, корейцы взяли и вышли из этих договоренностей", - подчеркнул Путин.



Также Путин заявил, что отношения Москвы и Пхеньяна будут развиваться. "Что касается наших отношений с КНДР - это соседи наши, мы будем развивать отношения, нравится это кому-то или нет", - сказал он.

Санкции против трудовых мигрантов из КНДР Путин назвал странными.

"Я честно вам говорю: все вы работаете в СМИ, все люди, вовлеченные в эти процессы, все в материале, ну, зачем мы это сделали (приняли санкции в отношении трудовых мигрантов из КНДР - ИФ), какую угрозу трудовые мигранты представляют? Как-то странно", - задал риторический вопрос Путин.

"Мы заботимся об экологии, о птичках, каких-то морских животных - о том, об этом. А то, что люди с голоду будут умирать - не потому что они какие-то воинственные, они лично граждане, физические лица, а просто граждане страны, а им запрещено где-то работать, ограничена возможность зарабатывать, чтобы они могли прокормить свои семьи. Странно как-то, странно", - сказал Путин.