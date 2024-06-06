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В Сеуле пообещали не оставлять без внимания угрозу Пхеньяна

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Сеул не оставит без внимания угрозу, исходящую от Северной Кореи, и будет защищать людей посредством прочного союза с США, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель.

"Правительство не оставит без внимания угрозу, исходящую от Северной Кореи", - цитирует Юн Сок Еля агентство "Ренхап".

По его словам, Южная Корея будет укреплять союз с США и расширять сотрудничество с международным сообществом, чтобы сдержать северокорейские угрозы.

"Мы будем поддерживать жесткую готовность и реагировать на провокации решительно (...). Опираясь на более прочный союз РК (Республики Корея - ИФ) и США и сотрудничество с международным сообществом, мы будем твердо защищать свободу и безопасность нашего народа", - добавил президент.

Во вторник глава Южной Кореи поддержал предложение, призывающее к полной приостановке действия Всеобъемлющего военного соглашения между двумя Кореями от 2018 года в ответ на кампанию Северной Кореи по запуску воздушных шаров с мусором.

КНДР США Сеул Юн Сок Ель Южная Корея
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