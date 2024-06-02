Запуск нового американского корабля Starliner к МКС перенесен на 5 июня

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Очередная попытка запуска нового американского многоразового пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing, который был отмен в субботу за три минуты до старта, будет предпринята не ранее 5 июня, сообщило НАСА.

Запуск корабля предполагается осуществить с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) в среду в 10:52 по времени Восточного побережья США (в 17:52 по Москве) с 41-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

В субботу перед запуском были зафиксированы технические проблемы с наземными системами при подготовке к запуску.

На МКС в рамках тестового полета должны были отправиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. После отмены запуска экипаж был выведен из корабля.

Попытка запуска нового американского корабля CST-100 Starliner в пилотируемом режиме уже несколько раз переносилась. Планировавшийся 7 мая запуск был отменен за два часа до старта из-за обнаруженной во второй ступени ракеты-носителя Atlas V неисправности кислородного клапана. В последующем срок запуска переносился для устранения выявленной утечки гелия в сервисном модуле корабля.