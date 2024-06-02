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Запуск нового американского корабля Starliner к МКС перенесен на 5 июня

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Очередная попытка запуска нового американского многоразового пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing, который был отмен в субботу за три минуты до старта, будет предпринята не ранее 5 июня, сообщило НАСА.

Запуск корабля предполагается осуществить с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) в среду в 10:52 по времени Восточного побережья США (в 17:52 по Москве) с 41-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

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В субботу перед запуском были зафиксированы технические проблемы с наземными системами при подготовке к запуску.

На МКС в рамках тестового полета должны были отправиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. После отмены запуска экипаж был выведен из корабля.

Попытка запуска нового американского корабля CST-100 Starliner в пилотируемом режиме уже несколько раз переносилась. Планировавшийся 7 мая запуск был отменен за два часа до старта из-за обнаруженной во второй ступени ракеты-носителя Atlas V неисправности кислородного клапана. В последующем срок запуска переносился для устранения выявленной утечки гелия в сервисном модуле корабля.

Корпорация Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с НАСА. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве создателя новых систем для доставки астронавтов на МКС.

20 декабря 2019 года в рамках первого тестового полета без экипажа из-за проблем с программным обеспечением Starliner отклонился от маршрута, вышел на нештатную орбиту, перерасходовал топливо и не смог пристыковаться к МКС. Он вернулся на Землю спустя два дня после запуска, совершив мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс. Это была первая в истории посадка американской спускаемой системы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

В рамках второго тестового беспилотного полета 21 мая 2022 года корабль успешно пристыковался в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС, доставив на станцию более 360 кг материалов для ее снабжения.

Boeing получил свыше $5 млрд на разработку и производство Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Корабль предназначен для экипажа численностью до семи человек.

США Boeing Starliner МКС НАСА
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