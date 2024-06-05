Американский пилотируемый корабль Starliner вышел на орбиту и взял курс на МКС

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Новый американский многоразовый пилотируемый космический корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing, запущенный в среду в тестовый в полет, успешно вышел на орбиту и направляется для стыковки с Международной космической станцией (МКС), сообщило НАСА. Трансляция пуска велась на YouTube.

В рамках тестового полета летят астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Стыковка корабля со станцией планируется в четверг.

Запуск корабля был осуществлен с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) с 41-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Старт состоялся в 10:52 по местному времени (17:52 по Москве).

Корпорация Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с НАСА. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве создателя новых систем для доставки астронавтов на МКС.

Boeing получил свыше $5 млрд на разработку и производство Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Корабль предназначен для экипажа численностью до семи человек.