Бывший американский астронавт погиб в авиакатастрофе

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Бывший американский астронавт член экипажа космического корабля "Аполлон-8" Уильям Андерс погиб в авиакатастрофе в пятницу, сообщило агентство Associated Press (AP).

Самолет, который пилотировал 90-летний Андерс, упал в воду и затонул у островов Сан-Хуан в штате Вашингтон.

Его сын Грег Андерс подтвердил агентству факт гибели отца.

Уильям Андерс известен тем, что в 1968 году сделал уникальную цветную фотографию "Восход Земли" с окололунной орбиты.

АР называет эту фотографию одной из самых важных в современной истории, поскольку она изменила представление людей о Земле. Считается, что этот снимок дал толчок глобальному экологическому движению, показав, какой хрупкой и изолированной выглядит планета из космоса.