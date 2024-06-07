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Постпреды стран ЕС согласились на начало переговоров о вступлении в союз Украины и Молдавии

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Комитет постоянных представителей (Coreper) согласился в пятницу с рекомендациями Еврокомиссии (ЕК) о начале переговоров о присоединении Украины и Молдавии к ЕС, заявила официальный представитель ЕК Ана Писонеро.

"Пункт, посвященный процессу вступления в ЕС Украины и Молдавии, фигурировал сегодня в повестке дня Coreper. Этот пункт уже согласован, и мы можем подтвердить, что со стороны комиссии было дано обновленное изложение ситуации с реформами в этих странах, представлены досье государствам-членам и указано, что все условия и этапы были соблюдены обеими странами", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

В миреВ Брюсселе стремятся 25 июня начать переговоры о вступлении Украины в ЕСЧитать подробнее

В ответ на вопрос, когда могут начаться переговоры и в каком темпе они будут проходить, представитель ЕК объяснила: "Процедура теперь в сфере ответственности государств-членов. Это им надлежит утвердить рамки переговоров, и действующее председательство Совета ЕС (...) должно созвать конференцию, которая положит начало переговорам".

На декабрьском саммите ЕС 2023 года лидеры государств Европейского союза договорились о начале переговоров с Украиной и Молдавией о членстве в сообществе.

Coreper ЕК ЕС Украина Молдавия
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