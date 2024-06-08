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Макрон и Байден пообещали продолжать поддержку Украины

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что в ходе госвизита во Францию президента США Джо Байдена лидеры двух стран обсуждали Украину и обязались оказывать ей поддержку, сколько потребуется.

"Мы смогли сегодня с президентом (Байденом) затронуть важнейшие мировые темы (...), первой из которых была Украина. Мы совместно отреагировали, что касается нашей поддержки (...), и мы продолжим делать это столь долго и интенсивно, сколько будет необходимо", - сказал Макрон, выступая в субботу вместе с президентом США с заявлениями по итогу французско-американских переговоров.

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Президент Франции поблагодарил Байдена и США за участие в помощи Украине и отметил совпадение взглядов сторон на конфликт, в котором "на карту поставлены безопасность и стабильность" Европы. По его словам, обсуждение этой темы будет продолжено на саммите G7, на конференции по Украине, организуемой в Швейцарии, и на саммите НАТО в Вашингтоне.

Относительно саммита "большой семерки" Макрон высказал надежду, что "все члены G7 смогут снова подтвердить обязательство выделить Украине помощь в $50 млрд".

В свою очередь Байден указал в заявлении на поддержку Украины обеими странами и напомнил об объявленном им накануне очередном пакете помощи Киеву в $225 млн. "Соединенные Штаты стоят на стороне Украины", - заявил он, подчеркнув также при этом солидарность со своими союзниками и Францией.

Украина Франция Эммануэль Макрон США Джо Байден
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