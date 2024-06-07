Politico сообщило о сомнениях Макрона в планах США использовать активы России

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон оказался единственным из лидеров стран Большой семерки, кто не дает согласие на инициативу США воспользоваться блокированными российскими активами ради поддержки Украины, сообщает Politico со ссылкой на источники.

У Макрона есть опасения по поводу этого плана, и он считается единственным оставшимся несогласным, который может помешать G7 одобрить план на заседаниях на следующей неделе, заявили изданию два высокопоставленных источника в администрации США".

Саммит G7 пройдет в Италии 13-15 июня.

5 июня советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос использования замороженных российских активов ради Украины будет "значимой темой" на саммите G7 в Италии, где США намерены сделать "большой рывок вперед".

Ранее помощник главы Минфина США по международным финансам Брент Нейман сообщил, что США и их союзники продолжают рассматривать варианты использования блокированных российских активов для помощи Украине. Он напомнил, что ранее страны ЕС одобрили план по использованию доходов от замороженных активов России для помощи Украине.

"Мы с партнерами сейчас добиваемся прогресса в изучении способов взять эту инициативу за основу и уже прямо сейчас предоставить Украине еще более весомый объем средств", - отметил Нейман.

В конце мая министры финансов стран G7 заявили о достижении прогресса в обсуждении возможных вариантов использования доходов от замороженных российских активов.

"Мы добиваемся прогресса в дискуссиях о четырех потенциальных вариантах использования доходов от замороженных российских активов в интересах Украины", - отмечалось в коммюнике по итогам двухдневной встречи министров в итальянском городе Стреза. Согласно документу, министры финансов намерены представить опции в преддверии июньского саммита лидеров G7.