Поиск
СюжетПМЭФ-2024

США сняли запрет на поставки оружия украинскому нацбатальону "Азов"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена разрешит украинскому нацбатальону "Азов " (признан в соответствии с законодательством РФ террористической организацией и запрещен в России) использовать американское вооружение, сообщает The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент.

"После тщательной проверки 12-я украинская бригада специального назначения "Азов" прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Государственным департаментом США", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Издание напоминает, что "закон Лихи" запрещает предоставление военной помощи США иностранным подразделениям, которые, как достоверно установлено, совершили серьезные нарушения прав человека.

Как сообщили в Госдепе, не было найдено "никаких доказательств" подобных нарушений в отношении "Азова".

Представитель Госдепартамента отказался сообщить изданию, когда был снят запрет и поступило ли уже американское вооружение в распоряжение военнослужащих "Азова".

Джо Байден Госдепартамент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 10 июня

Европейские рынки акций упали после выборов в Европарламент

Европейские рынки акций упали после выборов в Европарламент

Авиаслужба Малави потеряла связь с самолетом вице-президента страны

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Общее состояние долларовых миллионеров мира выросло до $86,79 трлн

Общее состояние долларовых миллионеров мира выросло до $86,79 трлн
Обострение палестино-израильского конфликта

Субботнее спасение Израилем заложников может затруднить достижение перемирия

Субботнее спасение Израилем заложников может затруднить достижение перемирия

Европейская народная партия и социал-демократы лидируют на выборах в Европарламент

Обострение палестино-израильского конфликта

США обсуждают возможность сделки с ХАМАС для освобождения заложников-американцев

США обсуждают возможность сделки с ХАМАС для освобождения заложников-американцев

Volvo Car перенесет производство электромобилей из Китая в Бельгию

Около 90% розничных акционеров Tesla поддерживают рекордное вознаграждение Маска

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });