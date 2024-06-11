США сняли запрет на поставки оружия украинскому нацбатальону "Азов"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена разрешит украинскому нацбатальону "Азов " (признан в соответствии с законодательством РФ террористической организацией и запрещен в России) использовать американское вооружение, сообщает The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент.

"После тщательной проверки 12-я украинская бригада специального назначения "Азов" прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Государственным департаментом США", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Издание напоминает, что "закон Лихи" запрещает предоставление военной помощи США иностранным подразделениям, которые, как достоверно установлено, совершили серьезные нарушения прав человека.

Как сообщили в Госдепе, не было найдено "никаких доказательств" подобных нарушений в отношении "Азова".

Представитель Госдепартамента отказался сообщить изданию, когда был снят запрет и поступило ли уже американское вооружение в распоряжение военнослужащих "Азова".