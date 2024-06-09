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Военные США отрицают, что плавучий пирс помог Израилю при освобождении заложников

Военные США отрицают, что плавучий пирс помог Израилю при освобождении заложников
Плавучий пирс в Газе
Фото: Dawoud Abo Alkas/Anadolu via Getty Images

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США (CENTCOM) выступило с опровержением версии, что развернутый американцами у побережья Газы плавучий пирс сыграл роль в операции израильской армии по освобождению группы заложников в анклаве.

"Этот пирс, включая его оборудование, персонал и средства, не был задействован в операции в субботу по спасению заложников в Газе. Израильтяне воспользовались зоной южнее пирса для безопасного возвращения заложников в Израиль. Любые иные заявления являются ложными", - говорится в заявлении CENTCOM в соцсети X.

В CENTCOM напомнили, что единственное предназначение пирса - обеспечить доставку гумпомощи в сектор Газа. Также в командовании поздравили израильские силы безопасности с успешной операцией по спасению заложников.

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Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что освободили четырех заложников в лагере для палестинских перемещенных лиц Нусейрат, в том числе - одного выходца из РФ.

Впоследствии агентство EFE со ссылкой на власти палестинского анклава передавало, что в ходе этой операции также погибли не менее 210 мирных жителей, 400 жителей Газы получили ранения.

Позднее некоторые СМИ предполагали, что израильский спецназ проник в лагерь в районе Нусейрата при помощи пирса, изображая из себя сотрудников гуманитарных организаций; при этом их сопровождали силы спецназначения США.

В ЦАХАЛ отрицают, что израильские спецназовцы проникли в лагерь на грузовике, предназначенном для доставки гумпомощи. Представитель ЦАХАЛ Авичай Адри опроверг утверждения, будто израильские военные попали в анклав через плавучий пирс. Он отметил, что подобные сведения "распространяют СМИ движения ХАМАС".

Обострение палестино-израильского конфликта

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Хроника 07 октября 2023 года – 09 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
США Израиль сектор Газа CENTCOM ЦАХАЛ
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