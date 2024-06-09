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Военные Израиля продолжили действовать в центральной части Газы и Рафахе

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) по-прежнему ведет операции в центральных районах сектора Газа и в Рафахе на юге анклава, сообщает в воскресенье The Times of Israel со ссылкой на военных.

Так, 98-я дивизия с прошлой недели действует на востоке Бурейджа и Дейр-эль-Балаха - к востоку и юго-востоку от лагеря для палестинских перемещенных лиц Нусейрат, где в субботу израильские спецназовцы вызволили четырех заложников. В ЦАХАЛ отметили, что военнослужащие 98-й дивизии приняли участие в операции по спасению заложников, атаковав целый ряд целей в этом районе.

Тем временем, 162-я дивизия действовала в Рафахе, за сутки обнаружила несколько спусков в подземные коммуникации противника, минометы и другое оружие. Боевые действия не прекращались в коридоре "Нецарим", который разделяет северную и южную части сектора.

Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили, что ночью и утром израильские истребители нанесли удары по нескольким целям движения "Хезболла" на юге Ливана. В частности, самолеты атаковали вражеские объекты в деревне Айтарун и занятые неприятелем строения в Раб-эль-Талатин, установку по пуску реактивных снарядов в Хуле. С ливанской территории по Израилю также было выпущено несколько снарядов, они разорвались на открытой местности.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 09 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа ХАМАС Рафах Ливан Хезболла
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