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Военные Израиля освободили четырех заложников в Газе, включая уроженца РФ

Военные Израиля освободили четырех заложников в Газе, включая уроженца РФ
Родственники освобожденных заложников приехали в больницу
Фото: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля объявила, что сумела освободить в секторе Газа четырех заложников, включая выходца из России, сообщает в субботу The Times of Israel.

Это Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и Андрей Козлов.

Их обнаружили в ходе операции военных спецподразделений в районе лагеря для палестинских перемещенных лиц Нусейрат.

По первым данным, состояние здоровья заложников не вызывает опасений. Их доставили на медосмотр в больницу.

Заложники находились в секторе Газа с октября 2023 года. Их захватили на юге Израиля бойцы палестинских военизированных группировок.

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Израиль сектор Газа
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