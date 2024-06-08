В Газе заявили о гибели 210 жителей в ходе операции Израиля по спасению заложников

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Не менее 210 мирных жителей погибли в секторе Газа во время субботней операции израильской армии по освобождению группы заложников, сообщает агентство EFE со ссылкой на власти палестинского анклава.

Согласно утверждениям палестинской стороны, еще 400 жителей Газы получили ранения.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что освободили четырех заложников в лагере для палестинских перемещенных лиц Нусейрат, в том числе - одного выходца из РФ.

Операцию там проводили израильские спецподразделения. Она сопровождалась интенсивными обстрелами.