Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Первая публикация результатов выборов в Европарламент подтверждает предварительную оценку

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Европарламент (ЕП) опубликовал первичные результаты подсчета голосов на европейских выборах 6-9 июня, они мало отличаются от обнародованной ранее предварительной оценки и, в частности, подтверждают победу Европейской народной партии (ЕНП).

"Европейцы проголосовали. (...) Первое прогнозирование распределения мест в Европейском парламенте готово. Результаты должны еще быть подтверждены, сертифицированы. Это процесс, который может продлиться несколько недель. Но это первая реалистичная картина десятого срока парламентских полномочий", - сказала председатель уходящего Европейского парламента Роберта Метсола.

В миреНа выборах в Европарламент побеждает Европейская народная партияНа выборах в Европарламент побеждает Европейская народная партияЧитать подробнее

Она отметила, что в ближайшие недели сформируются политические фракции Европейского парламента, а 19 июля новый парламент соберется на свою первую пленарную сессию в Страсбурге.

По словам Метсолы, "сегодняшние результаты являются знаком доверия со стороны европейского населения, что Европейский парламент продолжит эту европейскую стратегию в течение пяти ближайших лет (...)".

Христианско-демократическая ЕНП, по первым результатам, получает 189 мандатов из 720. Это на 13 депутатских мест больше, чем в парламенте предыдущего состава.

Подтверждается также второе место социал-демократов - Прогрессивного альянса социалистов и демократов (135 мандатов). Либеральные партии, входившие во фракцию, которая в сдающем полномочия Европарламенте называлась "Обновляя Европу", закрепились на третьем месте (80 мандатов, на 2 меньше, чем по предварительной оценке).

В остальном результаты партий распределяются следующим образом: Европейские консерваторы и реформисты (евроскептики) получают 72 места; партии, составлявшие в уходящем Европарламенте фракцию "Идентичность и демократия" (националисты и евроскептики) - 58 мест; Зеленые-Европейский свободный альянс (зеленые и национальные меньшинства) - 52, Европейские левые - 36, независимые депутаты - 46; "прочие", то есть не примкнувшие пока к каким-либо политическим фракциям, - 52 места.

Как сообщил официальный представитель Европарламента Жауме Дук, в ближайшие часы ожидаются возможные дальнейшие уточнения этих данных.

Европарламент Европейская народная партия (ЕНП)
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон объявил о роспуске Национального собрания

Макрон объявил о роспуске Национального собрания

На выборах в Европарламент побеждает Европейская народная партия

На выборах в Европарламент побеждает Европейская народная партия

Моди третий раз подряд принес присягу на посту премьера Индии

Хуситы заявили об ударах по британскому эсминцу и двум коммерческим судам

МВД Ирана объявило имена шести кандидатов в президенты

МВД Ирана объявило имена шести кандидатов в президенты

Аббас добивается экстренного заседания СБ ООН в связи с операцией Израиля

Аббас добивается экстренного заседания СБ ООН в связи с операцией Израиля
Обострение палестино-израильского конфликта

Военные США отрицают, что плавучий пирс помог Израилю при освобождении заложников

Военные США отрицают, что плавучий пирс помог Израилю при освобождении заложников

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 июня

Обострение палестино-израильского конфликта

США предупредили ХАМАС о последствиях отказа от предложения о перемирии в Газе

США предупредили ХАМАС о последствиях отказа от предложения о перемирии в Газе

Байден и Макрон выступили за использование прибыли от замороженных активов РФ

Байден и Макрон выступили за использование прибыли от замороженных активов РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });