Первая публикация результатов выборов в Европарламент подтверждает предварительную оценку

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Европарламент (ЕП) опубликовал первичные результаты подсчета голосов на европейских выборах 6-9 июня, они мало отличаются от обнародованной ранее предварительной оценки и, в частности, подтверждают победу Европейской народной партии (ЕНП).

"Европейцы проголосовали. (...) Первое прогнозирование распределения мест в Европейском парламенте готово. Результаты должны еще быть подтверждены, сертифицированы. Это процесс, который может продлиться несколько недель. Но это первая реалистичная картина десятого срока парламентских полномочий", - сказала председатель уходящего Европейского парламента Роберта Метсола.

Она отметила, что в ближайшие недели сформируются политические фракции Европейского парламента, а 19 июля новый парламент соберется на свою первую пленарную сессию в Страсбурге.

По словам Метсолы, "сегодняшние результаты являются знаком доверия со стороны европейского населения, что Европейский парламент продолжит эту европейскую стратегию в течение пяти ближайших лет (...)".

Христианско-демократическая ЕНП, по первым результатам, получает 189 мандатов из 720. Это на 13 депутатских мест больше, чем в парламенте предыдущего состава.

Подтверждается также второе место социал-демократов - Прогрессивного альянса социалистов и демократов (135 мандатов). Либеральные партии, входившие во фракцию, которая в сдающем полномочия Европарламенте называлась "Обновляя Европу", закрепились на третьем месте (80 мандатов, на 2 меньше, чем по предварительной оценке).

В остальном результаты партий распределяются следующим образом: Европейские консерваторы и реформисты (евроскептики) получают 72 места; партии, составлявшие в уходящем Европарламенте фракцию "Идентичность и демократия" (националисты и евроскептики) - 58 мест; Зеленые-Европейский свободный альянс (зеленые и национальные меньшинства) - 52, Европейские левые - 36, независимые депутаты - 46; "прочие", то есть не примкнувшие пока к каким-либо политическим фракциям, - 52 места.

Как сообщил официальный представитель Европарламента Жауме Дук, в ближайшие часы ожидаются возможные дальнейшие уточнения этих данных.