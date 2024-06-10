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Песков отметил усиление позиций правых сил в Европе

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Выборы в Европарламент показали, что популярность правых партий растет и скоро они будут "наступать на пятки" лидирующим пока проевропейцам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Судя по всему, большинство (в Европарламенте - ИФ) будет проевропейским и проукраинским. Еще предстоит проанализировать будущую композицию Европарламента, но мы видим также и динамику на повышение популярности правых партий. Эту динамику видно невооруженным взглядом", - сказал Песков журналистам в понедельник.

"И, безусловно, несмотря на то, что пока проевропейцы сохраняют свои ведущие, лидирующие позиции, но со временем, судя по всему, правые партии будут наступать им на пятки", - полагает он.

По словам Пескова, в Кремле внимательно наблюдают за этими процессами.

Дмитрий Песков Европарламент Европа
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