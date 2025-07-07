Оператор интерконнектора Греция-Болгария оценит спрос на расширение пропускной способности

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Трубопроводная компания ICGB (оператор межсетевого соединения Греция-Болгария, Greece-Bulgaria Gas Interconnector, IGB), запускает необязательную фазу процедуры оценки рыночного интереса к расширению пропускной способности газопровода с 3 млрд куб. м в год до 5 млрд куб. м в год, сообщает компания.

"Двухлетний процесс включает необязательную и обязательную фазы для определения рыночной целесообразности проекта по увеличению мощности с 3 до 5 млрд кубометров в год. На данный момент компания ICGB запускает необязательную фазу", - говорится в сообщении.

Процедура проводится в соответствии с регламентом Евросоюза 2017/459 (NC CAM).

"Оценка проводится в тесной координации с соседними операторами газотранспортных систем и позволит определить целесообразность увеличения технической мощности IGB с 3 до 5 млрд кубометров в год. Заинтересованные участники рынка приглашаются подать свои необязывающие заявки на спрос до 1 сентября 2025 года. Все соответствующие документы и инструкции по участию доступны на сайте компании", - говорится в сообщении.

В ICGB добавили, что по завершении этой фазы ICGB и смежные операторы газотранспортных систем подготовят отчеты об оценке спроса для каждой точки межсистемного соединения, которые "станут основой для возможных последующих шагов, включая проектные предложения, консультации и получение регуляторного одобрения".

Интерконнектор Греция-Болгария соединяет Болгарию с Южным газовым коридором и является частью Вертикального газового коридора, объединяющего газовых операторов региона, включая Молдавию и Украину. В настоящее время интерконнектор обеспечивает около 70% внутреннего потребления природного газа в Болгарии.

Газопровод IGB соединяется с греческой национальной газотранспортной системой (оператор - DESFA SA) и Трансадриатическим газопроводом (оператор - TAP AG) в районе Комотини (Греция), а также с болгарской газотранспортной системой (Bulgartransgaz EAD) в районе Стара-Загора.

Общая протяженность газопровода IGB составляет 182 км, диаметр трубопровода - 813 мм. Текущая мощность газопровода IGB составляет 3 млрд куб. м в год с потенциалом увеличения до 5 млрд куб. м в год. Как сообщалось, около 1 млрд куб. м зарезервировано на долгосрочной основе по 25-летним контрактам на поставку газа из Азербайджана.

Эксплуатацией газопровода IGB (Greece-Bulgaria Gas Interconnector) занимается совместное предприятие ICGB AD, зарегистрированное в Болгарии в 2011 году с акционерами BEH EAD (50%) и IGI Poseidon (50%). Совладельцем IGI Poseidon является компания, зарегистрированная в Греции, с акционерами в лице греческой DEPA International Projects (50%) и итальянской энергетическая группы Edison S.p.A. (50%).