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Кремль негативно оценил снятие запрета властями США на поставки оружия "Азову"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Кремле крайне негативно оценивают снятие запрета властями США на поставки оружия украинскому батальону "Азов" (признан в РФ террористической организацией и запрещен), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Крайне негативно", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Характеризуя "Азов", Песков отметил, что "речь идет об ультранационалистических вооруженных подразделениях".

"Такая внезапная смена позиции Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию, используя, естественно, Украину и украинский народ, в качестве инструмента в своих руках, готовы даже на заигрывания с неонацистами", - продолжил представитель Кремля.

Он заметил, что "это, в свою очередь, лишний раз подтверждает актуальность наших опасений в связи с тенденцией к ползучему распространению идей неонацизма в мире".

The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент сообщила, что администрация президента США Джо Байдена разрешит украинскому нацбатальону "Азов" использовать американское вооружение.

"После тщательной проверки 12-я украинская бригада специального назначения "Азов" прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Государственным департаментом США", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Издание напоминает, что "закон Лихи" запрещает предоставление военной помощи США иностранным подразделениям, которые, как достоверно установлено, совершили серьезные нарушения прав человека.

Как сообщили в Госдепе, не было найдено "никаких доказательств" подобных нарушений в отношении "Азова".

Азов Дмитрий Песков США Украина
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