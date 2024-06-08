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Генсек НАТО отказался от идеи создания фонда военной помощи Украине на $100 млрд

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг из-за противодействия со стороны союзников по блоку отказался от предложенного им ранее плана создать пятилетний фонд военной помощи Украине объемом $100 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Он выступил с новым предложением, согласно которому "союзники обязуются тратить в общей сложности не менее 40 млрд евро ($43 млрд) в год на летальную и нелетальную помощь Украине", говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что это предложение "может получить поддержку министров обороны стран НАТО, когда они соберутся в Брюсселе на следующей неделе".

НАТО определит суммы пожертвований для каждой страны на основе процента от их ВВП. При этом примерно половина помощи будет предоставлена США

Новый план, как ожидается, "обеспечит большую прозрачность в отношении того, что союзники предоставляют Украине, и в то же время окажет мягкое давление на тех членов альянса, которые не выполняют свои обязательства".

Bloomberg напоминает, что после майской встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге Столтенберг заявил: "На данный момент мы уже тратим около $40 млрд в год, но я прошу союзников сделать это в течение следующих лет. Мы должны поддерживать, по крайней мере, этот уровень поддержки каждый год столько времени, сколько потребуется".

Йенс Столтенберг НАТО США
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